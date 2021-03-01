Фиктивную главу панамского оффшора из схемы Курченко приговорили к пяти годам условно

Киевский суд Одессы назначил наказание участницы преступной организации Сергея Курченко. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 23 февраля.



Уроженка Харьковской области значилась директором Prosperity Developments S. A., которая была задействована в схеме ввоза нефтепродуктов. От имени компаний-нерезидентов на территорию Украины ввозились нефтепродукты под видом транзита и продавались отечественным оптовым покупателям без уплаты в государственный бюджет налогов, сборов и платежей и с оформлением поддельных документов о якобы вывозе этих нефтепродуктов за пределы страны.



В 2013 году в Южную таможню были поданы 55 инвойс-проформ, составленных и подписанных директором Prosperity Developments SA, по которым осуществлено таможенное оформление нефтепродуктов. Они были под таможенным контролем и должны быть транспортированы за пределы таможенной территории Украины через терминал ООО «Лагуна-Рени» .



В целом речь идет об уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей в течение 2012-2013 гг. На сумму 1,8 млрд гривен. Ввезенный товар должен был покинуть территорию страны, но на самом деле реализовывался на внутреннем рынке. Однако для предоставления таким действиям признаков законности заключались фиктивные документы о вывозе этих нефтепродуктов через терминал «Лагуна-Рени» в Ренийском порту.



В суд поступило соглашение о признании виновности. Женщина признавала себя виновной в участии в преступной организации, составлении заведомо ложных официальных документов, пособничестве в злоупотреблении властью и служебным положением и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.



Суд назначил пять лет лишения свободы условно — с испытательным сроком один год.



С 2017 года уже по меньшей мере семь человек, задействованных в вышеупомянутой схеме, были осуждены по сделкам о признании виновности к условному наказанию или освобождены по срокам давности. Суд также конфисковал в пользу государства целостный имущественный комплекс — терминал «Лагуна-Рени», стоимость которого оценивали в 100 млн гривен.