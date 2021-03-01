Киев обвинил Москву в попытке привлечения «российских миротворцев» на Донбасс

Россия пытается легитимизировать вопрос привлечения «российских миротворцев» для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Там отметили, что вчера руководитель украинской стороны Совместного Центра контроля и координации (СЦКК) генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ соответствующую ноту.



По имеющейся у украинской стороны в СЦКК информации, Россией проводится «ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня», которые действуют с 27 июля 2020 года.



В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины», подчеркнули в Киеве.



По данным украинской стороны, 27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений второго армейского корпуса (группировка «ЛНР») в отдельных районах Луганской области была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание «на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев».



При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ по некоторых западноевропейских стран.



«К проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие второго армейского корпуса, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК"», — подчеркивается в сообщении делегации Украины в ТКГ.



Украинская сторона считает, что «подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии ОБСЕ и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня».



«Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования», — заявили в Киеве.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние дни наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Россия всячески отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе, приглашая представителей «Л-ДНР» на заседания ТКГ, и пытаясь заставить Киев вести переговоры с «представителями Донбасса». Украинская же сторона отказывается от официального диалога с сепаратистами, указывая, что конфликт на востоке необходимо решать с РФ.