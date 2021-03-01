Рада с этой недели начнет использовать «сенсорную кнопку». Она должна остановить «кнопкодавство»

Верховная Рада с этой недели во время пленарных заседаний начнет использовать технологию «сенсорной кнопки», которая призвана остановить «кнопкодавство» — неперсональное голосование депутатами. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета глав фракций и комитетов.



Он отметил, что институт-разработчик уже протестировал работу «сенсорной кнопки» и предоставил акт о том, что она может использоваться.



«Я вас всех поздравляю! Со следующего пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не будет позволять применять кнопкодавсво в стенах ВР», — подчеркнул Разумков.



Председатель парламента пояснил, что «сенсорная» кнопка исключает голосование депутатом более чем с одного рабочего места.



Также Разумков анонсировал появление в скором времени камер видеонаблюдения в зале парламента. Кроме того, в планах парламента обновить систему голосования «Рада»,