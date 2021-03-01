В Донецке задержали мужчину, который угрожал жене и сыну гранатой

В Донецке полиция группировки «ДНР» задержала 52-летнего местного жителя, который угрожал жене и сыну взорвать боевую гранату. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».



Там отметили, что в дежурную часть «Пролетарского районного отдела полиции» Донецка позвонила местная жительница, которая сообщила о том, что ее нетрезвый муж угрожает взорвать гранату в квартире. По словам заявительницы, фигурант продемонстрировал боеприпас и обещал привести его в действие. На место происшествия прибыли «полицейские», которые изъяли у злоумышленника гранату и направили ее на экспертизу.



По информации «МВД», результаты исследований подтвердили, что изъятый предмет является ручной осколочной оборонительной гранатой типа «Ф-1» и относится к категории боеприпасов.



Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений статьям о незаконном хранении боеприпасов и угрозе убийством «головного кодекса ДНР». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.