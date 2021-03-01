НАПК остановило госфинансирование «Слуги народа»

Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило государственное финансирование партии «Слуга народа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах трех политических партий. В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа"», — говорится в сообщении.



В отчетах СН за два отчетных периода выявили признаки нарушения статьи 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по референдуму), ч. 5 статьи 366 (служебный подлог) и ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



Кроме «Слуги народа», нарушения были выявлены в отчетах «Конгресса украинских националистов» и «Блока Вилкула «Украинская перспектива». Материалы направлены в Национальную полицию Украины.



В целом, порядок представления финансовых отчетов нарушили 11 политсил: «Рух новых сил Михаила Саакашвили», «ВО «Свобода», «Слуга народа», «Блок Вилкула «Украинская перспектива», «Важен каждый», «ВАРТА», «Социал-патриотическая ассамблея славян», «Новая демократия», «Гражданская сила», «Команда Андрея Балоги», «Конгресс украинских националистов».



Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 212-21 КУоАП. У «Блока Вилкула» также проблемы с порядком предоставления или получения взноса в поддержку партии (статья 212-15 КУоАП). Административные протоколы в отношении руководству партий агентство направило в суд.