ЦИК зарегистрировала подозреваемую в убийстве Шеремета кандидатом в нардепы в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.



Кузьменко отметила, что планирует активно вести кампанию и добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранной, сообщает пресс-служба политсилы.



«Сейчас мы живем в эпоху специфического правосудия. Но я надеюсь, что мне дадут возможность реализовать свое конституционное право быть избранной и провести кампанию в округе лично. Ведь ничто не заменит для меня живого общения с людьми», — подчеркнула кандидатка.

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



Комиссия уже зарегистрировала следующих кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина («Партия Шария»), Артема Марчевского (ОПЗЖ), Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко («Слуга народа»), Юлию Крюкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенця, Антона Ровенского.



Кузьменко — одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Следствие утверждает, что она вместе с предполагаемым организатором убийства, ветераном АТО Андреем Антоненко установила бомбу под автомобиль Шеремета и активировала взрывное устройство. В августе 2020 года Апелляционный суд смягчил ей меру пресечения — Кузьменко отпустили из СИЗО под домашний арест.