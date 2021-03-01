«ДНР» собрала своих «дружинников». Об арестованном главе организации не вспоминают

Фото: Народная дружина / VK

Сегодня в Донецке прошла спартакиада по случаю двухлетия подконтрольной «ДНР» организации «Народная дружина». Сюжет о мероприятии показал сепаратистским канал «Оплот».



Под крышей спортивного комплекса собрались около 200 «дружинников» от городских и районных штабов.



Судя по сюжету и фотографиям, карантинные ограничения из-за коронавируса на спартакиаде не соблюдались.

При этом «официальные» СМИ «ДНР» не вспоминают о том, что руководитель «Народной дружины» Роман Трошин находится под арестом с конца декабря. «МВД» его подозревает в «крышевании» донецких предпринимателей.



Вместо Трошина на сегодняшнем мероприятии присутствовал исполняющий обязанности главы «Народной дружины» Владимир Тараненко. По его словам, сейчас организация насчитывает более трех тысяч активистов.

Мероприятие также посетили глава «администрации» Донецка Алексей Кулемзин и руководитель «Центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика"» Алексей Муратов.

Романа Трошина называли человеком из окружения главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Бывший чемпион Украины по кикбоксингу возглавил «Народную дружину», которую в «ДНР» создали весной 2019 года. В нее вошли преимущественно молодые спортсмены. В частности, это формирование выполняло роль «титушек», препятствуя митингу неугодных «правящему режиму» донецких коммунистов.