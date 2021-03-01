Телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму и на Донбассе

С 1 марта государственный телеканал «Дом» расширил своё вещание как на Донбассе и в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте телеканала.



«С 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что иным способом до Крыма сигнал, к сожалению, доставить очень сложно. И вдобавок 30% населения потребляет контент именно через спутник. Также мы присутствуем и активно развиваемся на диджитал-платформах. Таким образом число наших потенциальных зрителей вырастает в разы», — рассказала гендиректор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская.



Сейчас телеканал имеет два вида покрытия — эфирное и спутниковое — а также 18 передатчиков (5 вещают на Луганскую область, 7 — на Донецкую и 6 — на Крым).