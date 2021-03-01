По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 марта

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донетчины сообщили еще о 54 больных коронавирусной болезнью. С начала пандемии выявлено 47 378 заболевших. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека.



В Луганской области лабораторно зафиксировали 10 новых случаев коронавируса и один летальный случай. Всего COVID-19 подтвержден у 14 987 человек. Из них выздоровели — 13860, умерли 462 человека.



Экономика



Подконтрольное беглому бизнесмену Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис» задолжало сотрудникам Донецкого металлургического завода 45,3 миллиона рублей (17,1 млн гривен). Об этом следует из писем председателя профсоюза ДМЗ Н.Шпундры. 15 января «Внешторгсервис» вывел из-под своего управления ДМЗ из-за его нерентабельности.



Общество



Полиция заочно объявила подозрение еще троим членам «МГБ ДНР» — «оперуполномоченному» и двум конвоирам тайной тюрьмы «Изоляция».



В оккупированном Донецке сообщили о минировании 36 школ. В «полиции ДНР» утверждают, что информация о минировании не подтвердилась.



Грузовики с гуманитарной помощью от ООН весом 136 тонн впервые проехали через КПВВ «Счастье» в сторону оккупированного Луганска.



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