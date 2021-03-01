Глава комитета по нацбезопасности надеется на новые санкции против РФ из-за обострения на Донбассе

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич надеется, что мир отреагирует ужесточением санкций против РФ в ответ на обострение ситуации на Донбассе. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Думаю, что эти действия будут оценены не только нами, но и всем миром. Это санкции более жёсткие и можно сказать, боле продуктивные для высоких должностных лиц страны агрессора», — сказал Завитневич на брифинге в понедельник в Киеве.

На Донбассе был режим «тишины», который сегодня уже почти не работает, но это никогда не было перемирием, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций в связи с обстрелами боевиков на Донбассе.