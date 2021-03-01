Активы Януковича в Швейцарии будут заморожены еще 3 года

Активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников на территории Швейцарии будут заморожены еще максимум три года. Об этом заявили в посольстве Швейцарии в Украине.



Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Януковича и его окружения в стране. Как отмечают в посольстве, это делалось для того, «чтобы избежать риска присвоения украинских государственных средств». Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами



«С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении», — говорится в сообщении.



Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) в 2014 году. Срок действия решения неоднократно продлевался.