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На Донбассе рассказали о новых обстрелах

02 марта 2021, 08:11

На Донбассе рассказали о новых обстрелах

За минувшие сутки, 1 марта, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Кроме того, 9 военнослужащих пострадали в результате подрыва военного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Там отметили, что в районе Водяного, что на Приазовье, пророссийские боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки — еще и из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского НВФ вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.

Неподалеку Богдановки НВФ прицельно обстреляли украинские позиции из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов, подчеркнули в штабе.

Вблизи Луганского боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций в районе Сигнального и Луганского.

Боевики «ЛНР» заявили о двух обстрелах своих позиций в районе села Нижнее Лозовое.

Специальная могиторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 28 февраля 2021-го зафиксировала не менее 10 918 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 613 взрывов, 1 242 неопределенных пролетевших боеприпаса, 106 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 895 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние дни наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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