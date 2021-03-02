«ДНР» не пропустила наблюдателей ОБСЕ через пункт пропуска под Донецком

В понедельник, 1 марта, члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» не пропустили три автомобиля с наблюдателями ОБСЕ, которые двигались в сторону подконтрольной Украине территории, через блокпост в Еленовке под Донецком. Об этом сообщается в отчете Миссии.



«В 11:02, когда патруль пребывал на блокпосте, член вооруженных формирований подошел к сотрудникам СММ и сказал, что следует отрыть двери и багажники автомобилей Миссии для проведения визуального осмотра, прежде чем им разрешат проследовать дальше в подконтрольные правительству районы. Патруль отказался это сделать, и вскоре наблюдателей попросили подождать», — рассказали в СММ ОБСЕ.



Там добавили, что в течение нескольких последовавших часов Миссия принимала меры для содействия пересечению блокпоста патрулем, однако автомобили не пропускали. Все это время блокпост был открыт для пересечения гражданскими лицами.



В период между 15:15 и 15:43 патруль Миссии зафиксировал 33 взрыва неопределенного происхождения примерно в 2–5 километрах к западу, северо-западу и северу. В 15:40 член НВФ сказал наблюдателям СММ, что блокпост закрыт в связи с нарушениями режима прекращения огня в этом районе.



«Таким образом после почти 5 часов ожидания патрулю Миссии не удалось продолжить движение. Сотрудники СММ покинули блокпост в 15:43 и вернулись в неподконтрольный правительству Донецк», — резюмировали в ОБСЕ.