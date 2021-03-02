Группировки «Л-ДНР» обновили данные по заболеваемости ковидом

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано две смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых случаях заболевания не сообщается.



Всего за время пандемии формирование признало 3 069 случаев заболевания коронавирусом. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 2 608 пациентов,скончались 272 человека.



Так называемый минздрав группировки «ДНР» заявил о 144 новых случаях заболевания ковидом. Из-за осложнений скончались восемь человек.



В целом, по состоянию 2 марта группировка подтверждает 24 554 случаев коронавирусной инфекции. Из них на лечении — 5725 пациентов, выписаны — 16 783 человека, летальных случаев — 2046.



За сутки выявлено 59 случаев пневмоний, на 24 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 871 пациент с пневмониями, из них 444 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.