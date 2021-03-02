В Донецкой области выявили еще 107 больных коронавирусом

За прошедшие сутки, 1 марта, в Донецкой области выявили еще 107 больных коронавирусной болезни, среди которых 5 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 66 новых случаев заболевания подтвердилось в Мариупольской ОТГ, девять в Славянской, восемь в Николаевской, семь в Краматорской, шесть в Торецкой, три в Бахмутской, два в Селидовской ОТГ, по одному в Константиновской, Покровской, Мангушской, Иллиневской, Черкасской и Белозерской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 485 заболевших ковидом. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека. Продолжают лечение 2 347 человек.