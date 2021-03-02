В Луганской области выявили еще 32 новых случая COVID-19

За минувшие сутки, в области Луганской лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавируса. В результате осложнений умер 71-летний мужчина из города Лисичанск. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Девять новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Лисичанске, четыре в Новопсковском районе, по три в Новоайдарском и Попаснянском районах, два в Станично-Луганском районе, по одному в Марковском, Меловском и Сватовском районах.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 019 человек. Из них выздоровели — 13905 (45 за последние сутки), на лечении — 651, умерли 463 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19,6 (при пороговом 60).