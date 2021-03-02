Верховная Рада усилила ответственность за псевдоминирование

Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Голосование за соответствующий законопроект состоялось во вторник, 2 марта.



Законопроект №3911 поддержали 286 народных депутатов.



Принятым законом внесены изменения в статью 259 Уголовного кодекса, которыми усилена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (псевдоминирование).



Это касается критически важных объектов инфраструктуры, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов госвласти, учреждений здравоохранения или образования.



Теперь псевдоминерам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.