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Не будет повальных репрессий: Аваков анонсировал новые решения СНБО по санкциям

02 марта 2021, 20:30

Не будет повальных репрессий: Аваков анонсировал новые решения СНБО по санкциям

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит введение новых санкций, однако это не следует расценивать как репрессии и борьбу с инакомыслием. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

Он отметил, что по фактам деятельности, которые легли в основу санкций против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, есть уголовное производство, кроме того, есть несколько ранее открытых дел по «трубе Медведчука», которые скорее всего будут объединены в единое производство.  

По словам Авакова, принятые руководством страны решения по санкциям – это последовательная позиция, стратегический выбор направления.

«Это наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он исподтишка постоянно бьет. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы, и мы должны из интересов Украины очень жестко и четко действовать», – подчеркнул Аваков.

Он добавил, что будут новые заседания СНБО по санкциям.

«Мы прорабатываем некоторые дополнительные шаги в направлении санкций против врагов и коллаборантов, вы их увидите. Не надо думать, что это будет повальные репрессии в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация», – сказал Аваков.

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Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.

«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

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