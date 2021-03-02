Кравчук связывает обострение на Донбассе с усилением международной изоляции России

Россия почувствовала, что давление на нее усиливается, поэтому предпринимает меры, в частности, активизировались обстрелы на Донбассе. Такое мнение в интервью телеканалу «Дом» в программе «На самом деле: Донбасс» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.



Он констатировал, что после введения санкций против ряда украинских политиков усилились обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.



«"Тишина" стала менее "тишиной", нежели была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженых. Очевидно, что активность российской стороны возросла. Наши попытки выяснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но можно предполагать, что это реакция на нашу активность», – отметил Кравчук.



Он перечислил, что в последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и украинская делегация в ТКГ значительно усилили свою деятельность, кроме того, были введены санкции.



«То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас начало реально осуществляться», – добавил Кравчук.

Политик подчеркнул, что у РФ ухудшились отношения с Европой и США. В частности, после возвращения главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после визита в Москву он заявил, что Россия отдаляется от Европейского Союза.



«То есть она [Россия] замыкается как бы в своей системе отношений, а не отношений европейских и глобально мировых на базе норм международного права. Они увидели, что Соединенные Штаты Америки очень четко и жестко определили отношение и к России, к оккупации Крыма, оккупации части Донбасса. Думаю, все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, дескать, не дремлет. И он начинает какие-то действия», – предположил глава украинской делегации в ТКГ.



Он также отметил, что сейчас возрастает нежелание России выполнять Нормандские и Минские договоренности. При этом Украина в целом выполнила договоренности, достигнутые в декабре 2019 года в Париже, а российская сторона – фактически отказалась.



«Мы видим, что Россия говорит одно, делает – другое. Президент подписывает, в Минске соглашаются и, вроде, как и российская делегация подтверждает, что она соглашается. Но потом заявляет, что она здесь ни при чем. Что она не является стороной самого конфликта, что она – "наблюдатель", она "помогает Украине". На мой взгляд, они настолько сами запутались в терминологии и в отношениях с Европой и миром, что им трудно сейчас найти какую-то ясную дорогу. Поэтому они делают что считают нужным, не обращая внимания на то, что Россия все больше и больше изолируется мировым сообществом», – резюмировал Леонид Кравчук.