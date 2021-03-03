Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русский язык «в значительной мере принадлежит украинцам». Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, может ли Украина инициировать запрет вещания российских телеканалов в других странах.



«Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [только одной] России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.



Министр считает, что украинские каналы с удовольствием смотрели бы за рубежом.