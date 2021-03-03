На Донбассе уменьшилось количество обстрелов в день приезда Зеленского и Мишеля

Вчера, 2 февраля, на Донбассе украинской стороной было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщил штаб операции Объединенных сил, недалеко от Водяного на Приазовье боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.



В штабе подчеркнули, что основной целью действий НВФ остается провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении «режима тишина».



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали их позиции в районе сел Пантелеймоновка на горловском и Ленинское на мариупольском направлениях.



Боевики «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



2 марта район операции Объединенных сил в Луганской области посетили президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Шарль Мишель. В частности, они побывали на КПВВ «Счастье» и встретились с представителями международных гуманитарных организаций.



Кроме того, Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указал, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.





Специальная могиторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 марта 2021-го зафиксировала 11 068 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 740 взрывов, 1 264 неопределенных пролетевших боеприпаса, 107 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 895 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки обвиняют друг друга в обстрелах. При этом стороны утверждают, что не открывают огонь первыми, а стреляют в ответ.