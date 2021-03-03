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«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие

03 марта 2021, 10:10

«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие

За 2 марта в отдельных районах Донецкой области выявили 80 заболевших коронавирусом. Кроме того, 51 человек выписаны, а 8 умерли.

Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 24 634 заболевших ковидом. Из них 16 834 пациента выписаны, а 2054 человека умерли. Продолжают болеть 5746 пациента.

Кроме того, за сутки выявлен 71 случай пневмоний. Из них госпитализировано 53 человека. Всего на лечении находятся 865 пациентов с пневмониями, из них 446 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 33 заболевших коронавирусом за сутки, а 25 пациентов выздоровели, сообщает «Минздрав» группировки «ЛНР».

Всего там признают 3102 заболевших. При этом 2633 человека уже выписаны, а 272 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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