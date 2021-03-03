Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►

Авдеевка до сих пор периодически слышит звуки выстрелов и взрывов. Но, несмотря на близость войны, город уже несколько лет пытается жить насыщенной культурной жизнью. Три года назад Евгений Савкевич, вместе с другими местными жителями, организовал первый масштабный городской фестиваль «Авдеевка ФМ». Теперь его проведение стало ежегодной традицией.



Раньше Евгений преподавал в одном из университетов Донецка, с началом войны пришлось уволиться. Но просто сидеть сложа руки он не привык, поэтому пытается сделать что-то полезное для местной молодежи. Свою историю он рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Его цель показать разных людей, чьи жизни изменила война.