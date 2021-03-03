Украина выходит из соглашения СНГ по мобильной связи

Кабинет министров на заседании 3 марта одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи в рамках СНГ. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.



Законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.



В Кабмине отмечают, что с тех пор, как соглашение было подписано, оно не получило для Украины практической реализации. А любые контакты со странами СНГ в этом направлении не происходят.



В правительстве считают, что выход Украины из данного соглашения никак не повлияет на интересы украинских граждан, в том числе проживающих на временно оккупированных территориях.



Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи было подписано 17 января 1997 года в Москве и ратифицировано Верховной Радой Украины 3 марта 1998 года.

Украина с 2014 года постепенно выходит из СНГ. Страна перестала платить взносы, а правительство с парламентом ежегодно принимают по несколько решений о выходе из какой-нибудь структуры СНГ.



Ранее Украина вышла из нескольких соглашений о гражданской авиации и воздушном пространстве, приграничном сотрудничестве, также в 2019 году государство прекратило сотрудничать со странами-участницами СНГ по вопросам внешней экономики. Тогда же был разорван Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.