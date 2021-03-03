Лукашенко намерен разместить российские военные самолеты на базах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину разместить на белорусских военных базах российские военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.



Как сообщается, 2 марта Лукашенко собрал совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Лукашенко, в частности, заявил, что не видит смысла слияния Беларуси и России в Союзное государство с едиными органами управления, но намерен «выстраивать систему взаимоотношений» и кооперацию, в том числе в военно-промышленном комплексе.



Лукашенко напомнил, что в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства. Он считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт. По его словам, у Путина он «отторжения не нашел» относительно этого предложения.



«Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», – заявил Лукашенко.



Он добавил, что Беларусь и Россия намерены «и дальше действовать в рамках совместной группировки войск», и белорусская армия будет «осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными».

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