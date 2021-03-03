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Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии за «подготовку теракта»

03 марта 2021, 15:29

Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии за «подготовку теракта»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека  Людмила Денисова.

Российский суд признал Приходько виновным в якобы подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму, а также в подготовке к поджогу Генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Кроме того, крымчанин оштрафован на 110 тысяч рублей.

Прокуратура просила суд для Приходько 11 лет лишения свободы.

Денисова назвала приговор «местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединение Крыма к России».

террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Позже его также обвинили в незаконном обращении со взрывчаткой. Кроме того, против крымчанина выдвинули еще один эпизод обвинения — планирование взрыва в здании генконсульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по части 1 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста активиста на полуострове.

Ранее Приходько привлекался к ответственности в аннексированном Крыму по административному делу. По данным «Крым.Реалий», его обвинили в публичной демонстрации нацистской атрибутики. Сам активист утверждал, что вся атрибутика в его доме «антикварная», а футболка со свастикой, которая также фигурирует в материалах, «сувенирная» и ее нет у него с 2010 года.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму провели обыск у Приходько. Они изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

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