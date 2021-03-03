В Луганской области подтвердили 47 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Четверо новых заболевших выявлены в Лисичанске, три – в Рубежном, 18 – в Северодонецке, шесть – в Кременском районе, по четыре – в Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, три – в Марковском, один – Новопсковском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 15 066 человек. Из них выздоровели – 13 953 человек (48 за последние сутки), лечатся – 650, умерли – 463 человека.



За период распространения ковида на Луганщине заболели 563 ребенка в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 532.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 18,7 (при пороговом 60).

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