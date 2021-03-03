Глава Госпогранслужбы сделал прививку от коронавируса вместе с пограничниками на Луганщине

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко получил прививку от COVID-19 вместе с пограничниками Луганского погранотряда. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Вакцинация проводилась в 59-м военном мобильном госпитале в Северодонецке препаратом Covishield (Oxford / AstraZeneca) индийского производства.





Сергей Дейнеко отметил, что лично еще не переболел ковидом и поэтому для него и тех, кто также еще не болел, важно получить вакцину.



Вместе с главой ГПСУ вакцинацию также прошли командир Луганского пограничного отряда Юрий Петров и семь военнослужащих по контракту, среди которых две женщины.



Перед прививкой все дали согласие на вакцинацию и прошли необходимый осмотр – им измерили температуру, давление и сатурацию.



Как сообщили в Госпогранслужбе, среди пограничников в целом зафиксировано почти 4700 случаев заболевания COVID-19. Сейчас на лечении еще находятся 269 человек. От осложнений коронавируса умерли 10 работников ведомства.

В Украине добровольная вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Прививку вакциной Covishield, которая в Индии выпускается по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сделали президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию от ковида.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы вакцинации до 7 миллионов прививок в месяц.