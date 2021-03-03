Детям из ОРДЛО и Крыма будет легче зарегистрироваться на украинской территории – подготовлен законопроект

Профильный комитет Верховной Рады 3 марта рассмотрел законопроект №4564, который позволит создать механизм регистрации места проживания для детей с временно оккупированных территорий.



Об этом сообщила народная депутатка Нелли Яковлева, которая входит в состав Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым.



«Решением Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять его за основу», - отметила Яковлева.



Она является также соавтором документа.



Законопроект предлагает, чтобы Государственная миграционная служба Украины оформляла документы для жителей оккупированных территорий по месту обращения лица.