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Детям из ОРДЛО и Крыма будет легче зарегистрироваться на украинской территории – подготовлен законопроект

03 марта 2021, 18:35

Детям из ОРДЛО и Крыма будет легче зарегистрироваться на украинской территории – подготовлен законопроект

Профильный комитет Верховной Рады 3 марта рассмотрел законопроект №4564, который позволит создать механизм регистрации места проживания для детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила народная депутатка Нелли Яковлева, которая входит в состав Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым.

«Решением Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять его за основу», - отметила Яковлева.

Она является также соавтором документа.

Законопроект предлагает, чтобы Государственная миграционная служба Украины оформляла документы для жителей оккупированных территорий по месту обращения лица.

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