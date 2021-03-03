Российского журналиста арестовали на 15 суток за прошлогодние высказывания в сети

Тверской районный суд Москвы назначил корреспонденту «Новой газеты» Ильи Азару 15 суток ареста и штраф в 150 тысяч рублей (более 56 тысяч гривен) за публикации в социальной сети и устные высказывания, которые звучали в прошлом году. Его признали виновным в «призывах» к участию в акциях протеста.



Как сообщает «Новая газета», суд признал Азара виновным в нарушении законодательства о митингах. Якобы он призывал к участию в акции 12 марта 2020 года против поправок в российскую Конституцию.



Также суд отказал журналисту во всех ходатайствах — об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.



Кроме того, суд начал рассмотрение еще одного протокола по Азару. Речь идет о посте в Facebook «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Сафронова 13 июля возле одного из следственных изоляторов. По этому делу Азару грозит до 30 суток ареста.



По словам защитников журналиста, полицейские хотели составить четыре протокола, однако по двум из них не нашли нарушений.