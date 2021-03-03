Зеленский предлагает депутатам изменить закон о борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон, который помогает бороться с коррупцией в стране. Закон предусматривает создание Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.



Также согласно закону, на портал должна вноситься информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состояние и результаты рассмотрения их о возможных коррупционных правонарушениях.



Документ, который ветировал президент, называется «О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей». Он был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.



«Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирования является НАПК», – сообщают в Офисе президента.



Там подчеркивают, что такой подход «не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украина)», а также закону «О защите персональных данных».

«Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях», – цитирует Зеленского пресс-служба.

Помимо прочего закон, принятый в начале февраля, устанавливает размер вознаграждения обличителей на уровне 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству убытка от преступления после принятия обвинительного приговора суда и возмещения в доход государства (в порядке конфискации, специальной конфискации) денег, ценностей и другого имущества или денежной суммы, которая отвечает стоимости такого имущества.