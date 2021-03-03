На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны незаконных вооруженных формирований под контролем России. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Север».



Кроме стрелкового оружия боевики применяли гранатометы, отмечают украинские военнослужащие.



Раненного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.



Отмечается, что в ответ на обстрелы боевиков силы операции Объединенных сил открыли огонь.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.