«Шахтер» вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу»

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» завершил выступление в Кубке Украины на стадии 1/4 финала. Один из лидеров украинского футбола уступил перволиговому «Агробизнесу» из Хмельницкой области со счетом 1:0.



Основное время завершилось вничью, поэтому матч перешел в овертайм. Единственный гол забил Богдан Семенец на 96-й минуте.



На 109-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник Давид Хочолава.

Помимо «Агробизнеса», в полуфинал турнира вышли «Динамо», «Заря» и «Александрия». Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 4 марта