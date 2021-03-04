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На Донбассе сообщили про новые обстрелы и боевые потери

04 марта 2021, 08:20

На Донбассе сообщили про новые обстрелы и боевые потери

За минувшие сутки украинская сторона на Донбассе зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил, НВФ открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенного пункта Водяное на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов боевики совершили несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций возле Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.

Подчеркивается, что неподалеку населенного пункта Причепиловка НВФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Вследствие обстрела, пулевое ранение получил украинский боец.

Украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе.

В свою очередь подконтрольная России группировка «ДНР» заявила о гибели под Ясиноватой младшего сержанта «полиции» Владислава Войны, обвинив в выстреле украинского снайпера. Отметим, что в сети есть информация о том, что Война служил во «внутренних войсках МВД» и находился в военизированном формировании на передовой. В сообщении «МВД ДНР» этот факт не упоминается.

Также боевики «ДНР» заявили про открытие огня в районе Александровки.

Группировки «ЛНР» подчеркнула, что их позиции обстреляли в районе Калиновки.

Сегодня, 4 февраля, стороны также заявляют про лобстрелах. По данным штаба ООС, в районе Водяного под Донецком НВФ совершили несколько выстрелов в направлении украинских военных, применив 120 мм минометы. А вблизи Песок, как сообщается, боевики вели огонь в направлении позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

В свою очередь «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле села Спартак возле Донецка.

Специальная могиторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 078 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 741 взрыв, 1 271 пролетевший неопределенный боеприпас, 107 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 897 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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