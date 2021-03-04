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Один из директоров крупнейшего угольного предприятия «ЛНР» погиб от удара током на шахте

04 марта 2021, 09:03

Один из директоров крупнейшего угольного предприятия «ЛНР» погиб от удара током на шахте

Директор по энергомеханическому обеспечению предприятия группировки «ЛНР» «Республиканская топливная компания «Востокуголь» погиб на шахте имени XIX съезда КПСС производственного подразделения «Шахтоуправление Луганское».

Об этом сообщила пресс-служба «МЧС ЛНР».

«3 марта, предположительно, в результате поражения электрическим током смертельно травмирован директор по энергомеханическому обеспечению ГУП ЛНР «РТК "Востокуголь" 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на месте происшествия работают силы и средства реанимационно-противошоковой группы и военизированного горноспасательного отряда, которые уточняют причины смерти и обстоятельства происшествия.

В ноябре 2020 года от пневмонии умер директор «Востокугля» Владимир Шатохин.

«Востокуголь» был создан «ЛНР» весной 2020-го в рамках реогрганизации шахт. В новое объединение вошли все действующие шахты и сопутствующие предприятия. При этом убыточные шахты закрыли.

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