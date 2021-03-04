В МИД Словакии извинились перед Украиной за шутку премьера

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой за неудачную шутку премьера Игоря Матовича. Ранее тот в эфире радиопередачи в шутку пообещал «России Закарпатье в обмен на вакцину».



Корчок сообщил в Facebook, что после инцидента разговаривал с Кулебой и извинился перед ним. Слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича он назвал недопустимыми.



«Мне еще больше жаль из-за того, что всего несколько дней назад у нас была очень хорошая беседа в Киеве о том, как дальше развивать наши отношения», — отметил словацкий министр.

Министерство иностранных дел Украины ранее потребовало официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за недипломатичной шутки.