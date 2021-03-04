В Северодонецке мужчина ранил полицейского ножом

В Северодонецке мужчина с ножом напал на бойца батальона полиции «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова». Инцидент произошел днем 3 марта.



Как сообщает пресс-служба полиции Луганский области, патрульный наряд полицейского батальона остановили мужчину и женщину, «которые вели себя подозрительно».



«На просьбу полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал из одежды нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки. Благодаря бронежилету, тяжелых травм удалось избежать», — отмечается в сообщении.



Во время разоружения и задержания нападавшего, последний продолжал попытки нанести удары ножом полицейскому. Полицейские применили к нему «меры принуждения», согласно статьям 44 и 45 закона «О Национальной полиции».



Раненый сотрудник полиции был доставлен в больницу.