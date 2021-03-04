Коронавирус в Донецкой области: еще три смерти и 280 заболевших

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Новы летальные случаи произошли в Славянской, Марьинской и Дружковской громадах.
Кроме того, за 3 марта в регионе выявили 280 заболевших ковидом.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировали 47 978 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 44 076, а 1076 человек выздоровели. Продолжают болеть 2826 пациентов.
За минувшие сутки в Украине выявили 10 057 новых случаев заражения коронавирусом.
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