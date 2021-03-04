У президента хотят проанализировать спорные судебные приговоры против общественников и ветеранов

В Офисе президента Украины предлагают разработать механизм по анализу актуальных и резонансных уголовных дел, а также приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли от этого пострадать.



«В Офисе Главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Необходимо законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства», — говорится в сообщении.



Предполагается, что люди, которые могли «стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей», нуждаются в защите государства. Для этого в Офисе президента предлагают инициировать изучение уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.