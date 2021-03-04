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Премьер обещает не закрывать угольные шахты «просто так»

04 марта 2021, 14:14

Премьер обещает не закрывать угольные шахты «просто так»

У правительства Украины есть понимание того, что закрытие угольных шахт не может проходить «просто так» без предоставления альтернативной работы горнякам. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя особенности программы трансформации угольных регионов страны.

«Просто так закрыть связанные с углем предприятия невозможно. Потому что это, в первую очередь, не экономика, а социальная ответственность перед угольными регионами. Это так называемые моногорода, которые зависят от одного-двух предприятий», — сказал премьер.

Он объявил, что Украина совместно с ЕС и Мировым банком начинает программу угольной трансформации. В этом году начнется ее реализация в двух пилотных регионах на Востоке и Западе страны.

«Это будут две шахты, срок эксплуатации и ресурс которых исчерпан. Они подлежат закрытию природным способом, но при этом часть людей там останется работать. Потому что содержание шахт после закрытия занимает десятки лет. Они требуют откачки вод, сопровождения этих процессов», — пояснил Шмыгаль.

Вместе с тем он указал, что, согласно справедливой угольной трансформации угольных регионов, часть шахтеров должны получить альтернативную работу, а их дети — советующее обучение.

По словам премьера, как правило, такая трансформация занимает десятки лет.

Одной из альтернатив для рабочих угольных шахт Шмыгаль назвал добычу и переработку лития, который используется в производстве электрических аккумуляторов. «Украина имеет наибольшие залежи лития в Европе. <...> Конечно, Европа видит Украину партнером и в части добычи, и в части переработки», — подчеркнул глава правительства.

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