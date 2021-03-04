Рада не поддержала легализацию оборота огнестрельного оружия в Украине

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. За документ проголосовали только 88 депутатов из 226 необходимых.



Также депутаты не поддержали возвращение проекта на доработку.



Кроме того, парламент не поддержал альтернативный законопроект № 4335-1 — он набрал только 74 голоса. Нардепы отказались поддержать и возвращение на доработку и этого документа.



Рада провалила голосование и за законопроект № 4336 о правках в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для реализации положений закона «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему». В поддержку документа проголосовали 60 депутатов.