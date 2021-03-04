В ООС согласились сделать прививку от ковида только 7 тысяч военнослужащих из 40 тысяч

Из 40 тысяч военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе на данный момент согласились сделать прививку от коронавируса только около 7 тысяч бойцов.



Об этом сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала «Украина 24».



Сложившуюся ситуацию он связал с «политизацией прививочной кампании».



«Несмотря на все наши усилия по разъяснительной работе, и президент [Владимир Зеленский] вакцинировался у нас в зоне ООС в 59-м мобильном госпитале, к сожалению, все равно есть отказы от вакцинации», — добавил Олим.



Главный эпидемиолог ВСУ сообщил, что на данный момент в район ООС поступило уже 14 тысяч доз вакцин.



Так, в Донецкую область для военнослужащих передали 7200 доз, а в Луганскую — 6800. Уже привились 884 человека, что примерно 12% от 7 тысяч военнослужащих, которые согласились вакцинироваться.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.