Уже есть конкурентный рынок: Шмыгаль высказал сомнения по поводу создания украинской вакцины от коронавируса

Разработка украинской вакцины от коронавируса займет еще длительное время, потому нужно пользоваться существующим мировым рынком вакцин. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в четверг.



Он отметил, что количество вакцин против коронавируса в мире увеличилось, и в данное время украинская власть ведет переговоры относительно поставок уже седьмого вида вакцины.



«Моя личная позиция – сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться. То есть украинская вакцина даже при условии ее появления будет требовать дополнительных исследований, это займет еще 9-10 месяцев, это долго. Мы до этого времени уже воспользуемся существующими продуктами на рынке», – сказал Шмыгаль.



В то же время он добавил, что работа по созданию украинской вакцины продолжается, и в случае ее появления ее прежде всего предложат украинцам.



Кроме того, премьер предположил, что ситуация с вакцинами будет постоянно меняться, с увеличением количества препаратов будет увеличиваться их доступность и снижаться цена.



«На сегодня ведется работа несколькими лабораториями по разработке назальных вакцин. Когда они появятся, когда они пройдут исследования, – мы не знаем, но в 2022, 2023, 2025 годах ситуация будет совсем другой, будут иные вакцины и средства», – добавил Шмыгаль.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В посольстве Великобритании в Украине заявили, что изготовленная в Индии вакцина против коронавируса CoviShield идентична препарату от Oxford/AstraZeneca.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.