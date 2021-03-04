Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►

В Луганске у Елены Небесской было все: счастливая семья, верные друзья и успешный бизнес. В ходе событий 2014 года она оказалась ни с чем: на дачу выезжала в тапках и летней одежде и больше не смогла вернуться домой в родной Луганск.



Елена обосновалась в Боброво — маленькое село в Луганской области с населением около 300 человек. Она начала работать в благотворительном фонде над проектом по сплочению местной громады. Поначалу жители села, в котором все друг друга знают, с недоверием смотрели на переселенцев, но барьеры и предвзятость удалось разрушить.



В 2020 году, когда на Луганщине вспыхнули масштабные пожары, Елене сказали, что нужно снова «эвакуироваться». Это стало очередным потрясением, но Боброво она покидать не стала. Почему? Героиня расскажет сама в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс». Его цель — рассказать о людях, чьи жизни изменила война.