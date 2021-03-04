Суд решил не экстрадировать в США американца, который воевал на Донбассе

Американца Крейга Лэнга, который воевал на востоке Украины, не будут экстрадировать в США. Такое решение принял Апелляционный суд Киева. Об этом сообщил адвокат Лэнга Дмитрий Моргун, передает «Суспільне».



Адвокат отметил, что это дело приобрело огласку из-за участия Крейга Лэнга в военных действиях на Донбассе. Экс-военный американец приехал в Украину, присоединился к добровольческих силам, затем к ВСУ, а далее запрашивался правительством США за совершение преступлений во Флориде – ему выдвинули подозрение в двойном убийстве.

В феврале 2020 года поступил запрос от США о выдаче Лэнга уже за подготовку к военному участию в Венесуэле, что является нарушением закона о нейтралитете.

Адвокат добавил, что на многочисленные заявления Лэнга о преследовании по другим причинам тогда никто не поверил. Сам американец обвинения отвергает.

Крейг Лэнг впервые прибыл в Украину в 2015 году. Здесь присоединился к «Правому сектору» и более года провел на фронте с добровольцами.

В 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев службу в ВСУ прекратил.

Крейга Лэнга арестовали в Виннице в октябре 2019 года на основании запроса из США. В декабре того же года мужчина просил защиты у украинского суда и статус беженца.

30 октября 2020 года Винницкий суд принял решение выдать его США. Защита подала апелляцию.