С 28 марта «Укрзализныця» сокращает время в пути поезда Киев – Мариуполь

«Укрзализныця» обновляет расписание курсирования пассажирских поездов, и по новому графику поезд № 9/10 «Приазовье» сообщением Киев – Мариуполь будет находиться в пути почти на час меньше.



«С 28 марта общее время движения поезда сократится на 57 минут в юго-восточном и на 49 минут в северо-западном направлении», – говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци».



Как поясняют в УЗ, сокращение общего времени движения поезда стало возможным за счет оптимизации маршрута на участке Днепр – Запорожье – Мариуполь. В частности, поезд теперь будет проходить через участок Запорожье – Пологи – Камыш-Заря. Это позволило сократить протяженность пути на 62 км.



«Кроме того, выполнена оптимизация движения поездов и обслуживания локомотивов на данном участке», – добавили в УЗ.

23 февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что время следования поезда Мариуполь — Киева сократят на полтора часа. Министр указал, что для более существенного сокращения времени в пути необходимо обновить колею и электрифицировать участки маршрута.



Сейчас между Киевом и Мариуполем курсируют два поезда. Один из них находится в пути около 15 часов, второй — порядка 18 часов.