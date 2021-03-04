Премьер Словакии лично извинился за неудачную шутку об Украине

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за свою неудачную шутку об «обещании Закарпатья» в обмен на российскую вакцину от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.



«Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия», - написал Матович.

Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: «Закарпатскую Украину».



Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.



Министерство иностранных дел Украины ранее потребовало официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за недипломатичной шутки.