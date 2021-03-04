Боевики стреляли четыре раза на Донбассе. Без потерь

С начала суток, 4 марта, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли в окрестностях Водяного, Песок и Павлополя в Донецкой области. Боевики стреляли из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и ручного противотанкового гранатомета.



Вблизи Павлополя также зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.