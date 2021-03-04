МИД: Для мира на Донбассе РФ должна обратиться к подконтрольным боевикам, а не к Парижу и Берлину

Россия должна прекратить перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, комментируя «Укринформу» призыв пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова к «нормандской четверке» использовать свое влияние для предотвращения «полноценной войны» на Донбассе.



Он считает, что риторка Кремля о приближении к «опасной линии» ложится в логику войны, от которой в РФ до сих пор не могут отказаться.



«Не Германию и Францию ​​нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированием соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность Трехсторонней контактной группы и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения», — отметил представитель МИД.



Он добавил, что речь идет о запуске КПВВ, гуманитарном разминировании, определении новых участков для разведения сил и средств и продвижение в освобождении удерживаемых лиц.



«Украина очень настроена на достижение прогресса по этим вопросам, но мы не видим готовности России к конструктиву», — констатировал Николенко.