«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены

Группировка «ДНР» разрешила проведение культурных и спортивных мероприятий, а также возобновляются приемы людей. Соответствующий «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, передают сепаратистские интернет-ресурсы.



Согласно изменениям в «режим повышенной готовности», отменяется запрет на проведение культурных, спортивных мероприятий, выставок, других публичных мероприятий с присутствием людей.



При этом мероприятия разрешается проводить с соблюдением санитарно-противоэпидемических норм.



Кроме того, возобновляется прием людей в местных «органах власти», на предприятиях, в организациях и учреждениях.

По состоянию на 4 марта, за все время пандемии «ДНР» подтвердила данные о 24 822 заболевших ковидом. Из них 16 906 пациента выписаны, а 2061 человек умер. Продолжают болеть 5855 пациентов.